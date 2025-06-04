Федеральное казначейство потребовало от судоходных компаний вернуть субсидии

Казначейство требует, чтобы судовладельцы вернули ранее полученные гранты. Ожидается, что возврат этих денег может привести к увеличению срока окупаемости построенных ими судов. Выделенные гранты требуют вернуть из-за того, что, по мнению казначейства, они были выделены с нарушением правил вместе с другими мерами государственной поддержки, а это делать запрещено постановлением правительства № 502 от 27 апреля 2017 года.

«Нескольким судоходным компаниям, получившим гранты, направлены требования территориальных управлений Федерального казначейства с требованием вернуть полученные из бюджета деньги. В казначействе считают, что было нарушено условие о том, что строительство должно вестись без привлечения средств федерального бюджета», — рассказал один из источников.

В 2017 году была запущена программа, предоставляющая судовладельцам утилизационные гранты. Согласно проекту, при сдаче судов старше 30 лет на утилизацию судоходные компании могут получать субсидию из федерального бюджета, покрывающую часть стоимости строительства нового судна. При этом субсидия может достигать до 15% стоимости, если речь идет о пассажирском судне. Данная мера также способствует сокращению расходов бизнеса на строительство различных видов судов.