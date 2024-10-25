FATF не включила Россию в черный список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отказалась включать Россию в свой «черный список». Ранее на этом настаивала Украина, сообщает РБК со ссылкой на имеющееся в своем распоряжении сообщение.

В заявлении по итогам прошедшей пленарной сессии только указывается, что членство Москвы в FATF остается приостановленным. Источники американского агентства Reuters отмечали, что внести Россию в черный список просила Украина, однако против высказались Индия, Китай, ЮАР и Саудовская Аравия.

В 2024 году FATF понижала Россию в рейтинге контроля за операциями с криптовалютой. Тогда Москва «опустилась» с уровня «соответствует» до «частично соответствует».

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель отмечала, что в отношении попавших в «черный список» FATF стран вводят «строгие контрмеры». Среди методов давления — санкции и усиленный контроль над транзакциями.

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