ФАС заявила о тенденции к снижению цен на яйца в России

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Шаскольский: в России наметилась тенденция к снижению цен на куриные яйца

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что в России образовалась тенденция к снижению цен на куриные яйца. По словам руководителя федерального органа, ситуация со скачками цен на этот продукт была изучена, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Подробнее об этом Шаскольский рассказал 16 мая в ходе итоговой конференции. По его словам, в рамках изучения ситуации с куриными яйцами антимонопольщики фиксировали «опережающие темпы роста у производителей по сравнению с ростом себестоимости».

«Надо сказать, что наметилась тенденция к снижению цен на указанные товары (куриные яйца — ред.)», — сказал руководитель ФАС.

В рамках расследований ФАС возбудила 10 дел по факту признаков нарушения антимонопольного закона, добавил Шаскольский.