ФАС призвала торговые сети не завышать цены на яйца перед Пасхой

ФАС требует не завышать цены на яйца в России в преддверии Пасхи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила крупные торговые сети России о недопустимости завышения цен на куриный яйца в преддверии Пасхи, когда отмечается повышенный спрос на этот продукт, сообщает Царьград .

ФАС также предостерегла от необоснованного повышения цен на другие продукты, востребованные у граждан перед Пасхой, в том числе на сливочное масло, кондитерские изделия. В противном случае к ритейлерам будут применены меры воздействия.

Более того, антимонопольное ведомство рекомендовало торговым сетям снижать розничные цены на данные товары в случае, если поставщики будут снижать отпускные цены на них.

Пасха в 2025 году выпадает на 20 апреля. Верующие красят яйца и пекут куличи на Страстной неделе, предшествующей Христову Воскресению, а освящают их в Великую субботу, накануне Пасхи.