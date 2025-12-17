ФАС предупредила о риске роста цен из-за новых правил торговли Минпромторга

Федеральная антимонопольная служба раскритиковала новые правила торговли, предложенные Минпромторгом, заявив, что они могут привести к росту цен на продукты питания из-за увеличения издержек поставщиков, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выразила обеспокоенность по поводу новых правил торговли, разработанных Минпромторгом. Ведомство считает, что разрешение торговым сетям самостоятельно устанавливать стоимость логистики по аналогии с маркетплейсами приведет к увеличению расходов поставщиков, что в итоге скажется на конечных покупателях.

Минпромторг предложил обновить национальную модель торговли после ПМЭФ-2025, чтобы выровнять условия между онлайн- и офлайн-ритейлом. Среди предложенных мер — возможность для сетей самостоятельно определять стоимость логистических услуг, выводя их из-под ограничения на 5% вознаграждения, которое поставщики платят ритейлерам. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов пояснил, что это позволит сетям перекладывать дополнительные расходы на производителей, а затем и на покупателей.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков поддержал позицию ФАС, отметив, что новые нормы могут негативно сказаться на отечественном производстве продуктов питания и продовольственной безопасности. Эксперты также предупреждают о риске снижения прозрачности ценообразования и возможных ценовых войнах из-за неограниченных инвестиций онлайн-ритейлеров в скидки.

Аналитик «Финам» Магомед Магомедов добавил, что даже отказ от предложений Минпромторга не гарантирует стабилизации цен: на маркетплейсах рост комиссий пока сдерживался скидками, но в будущем и там возможно повышение стоимости товаров для покупателей.

