ФАС предупредила о риске роста цен из-за новых правил торговли Минпромторга
Федеральная антимонопольная служба раскритиковала новые правила торговли, предложенные Минпромторгом, заявив, что они могут привести к росту цен на продукты питания из-за увеличения издержек поставщиков, сообщает «Сайт MK.Ru».
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выразила обеспокоенность по поводу новых правил торговли, разработанных Минпромторгом. Ведомство считает, что разрешение торговым сетям самостоятельно устанавливать стоимость логистики по аналогии с маркетплейсами приведет к увеличению расходов поставщиков, что в итоге скажется на конечных покупателях.
Минпромторг предложил обновить национальную модель торговли после ПМЭФ-2025, чтобы выровнять условия между онлайн- и офлайн-ритейлом. Среди предложенных мер — возможность для сетей самостоятельно определять стоимость логистических услуг, выводя их из-под ограничения на 5% вознаграждения, которое поставщики платят ритейлерам. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов пояснил, что это позволит сетям перекладывать дополнительные расходы на производителей, а затем и на покупателей.
Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков поддержал позицию ФАС, отметив, что новые нормы могут негативно сказаться на отечественном производстве продуктов питания и продовольственной безопасности. Эксперты также предупреждают о риске снижения прозрачности ценообразования и возможных ценовых войнах из-за неограниченных инвестиций онлайн-ритейлеров в скидки.
Аналитик «Финам» Магомед Магомедов добавил, что даже отказ от предложений Минпромторга не гарантирует стабилизации цен: на маркетплейсах рост комиссий пока сдерживался скидками, но в будущем и там возможно повышение стоимости товаров для покупателей.
