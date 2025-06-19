Фармацевтическое предприятие из Химок подтвердило соответствие стандартам GMP

Исследовательский Институт Химического Разнообразия (ООО «ИИХР») успешно прошел инспекцию министерства промышленности и торговли РФ и получил обновленный сертификат GMP, подтверждающий действующую лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Инспекционная проверка подтвердила полное соответствие производственных процессов, систем контроля качества и внутреннего документооборота требованиям надлежащей производственной практики. ООО «ИИХР» строго соблюдает все положения регистрационных досье, протоколов клинических исследований и технических спецификаций на выпускаемую продукцию, что обеспечивает высокий уровень безопасности и эффективности лекарственных препаратов.

«Получение обновленного сертификата GMP ЕАЭС еще раз подтверждает высочайшие стандарты качества производства на нашем предприятии и свидетельствует о серьезных планах по расширению присутствия наших лекарственных препаратов на рынке России и Евразийского экономического союза. Соответствие требованиям GMP ЕАЭС гарантирует безопасность, эффективность и качество нашей продукции и позволяет нам обеспечивать пациентов современными и доступными лекарственными средствами. Сертификация по стандарту GMP — это не только признание нашей работы на национальном уровне, это прежде всего, доверие пациентов, которое мы очень ценим и делаем все необходимое и возможное, чтобы его оправдать», — прокомментировала генеральный директор ООО «ИИХР» Наталья Папазова.

ООО «ИИХР» — фармацевтическое предприятие полного цикла с 35-летним опытом, специализирующееся на разработке и производстве инновационных и воспроизведенных лекарственных препаратов, включая активные фармацевтические субстанции. Компания располагает современной научно-исследовательской базой, проводит регулярные внутренние и внешние аудиты и соответствует требованиям национальной фармакопеи, а также стандартам ЕАЭС, EMA, FDA и рекомендациям ICH.

Продукция ИИХР охватывает широкий спектр терапевтических направлений — от онкологии до инфекционных и аутоиммунных заболеваний — и поставляется как на российский, так и на международные рынки, включая страны Евразийского экономического союза.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.