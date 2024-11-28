Фамилия для бизнеса: эксперт рассказал, как превратить инициалы в товарный знак

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Юрист Кузнецов: сделать фамилию товарным знаком проще с инициалами или картинкой

Вице-президент ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов заявил, что фамилия может сыграть важную роль в формировании бизнес-бренда и товарного знака, сообщает «Секрет фирмы» .

По его словам, ее удобно использовать в дизайне картинок и с инициалами.

«Для доказывания различительной способности фамилии в качестве товарного знака используются данные различных словарей, энциклопедий и иных литературных источников, даже сведений о переписи населения», — сказал эксперт.

Однако важно понимать, что подойдет не любая фамилия, а, скорее, редкая: в России закон запрещает регистрировать бренды, которые сложно связать с конкретным человеком. Ситуацию будет проверять Роспатент, добавил Кузнецов.

Обойти ограничения можно, добавив к инициалам дополнительные элементы: оригинальное оформление или интересное изображение, заключил юрист.