Файзуллин спрогнозировал снижение ипотечных ставок в России

В кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что постепенно ипотечные ставки на вторичном рынке начнут снижаться. Он связал этот факт с ключевой ставкой, которую устанавливает Центробанк, пишет ТАСС .

В настоящее время ключевая ставка установлена на отметке 18%. Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке запланировано на 12 сентября 2025 года. Если регулятор примет решение ее понизить, то это положительно отразится на ипотеке. Но даже если ключевая ставка останется на том же уровне, что на данный момент, ситуация все равно уже значительно улучшилась.

«Ставка чем ниже, тем активнее будет работать ипотека на вторичном рынке. Она сегодня практически отсутствует. <…> Даже то, что произошло (снижение ставки с 21% — ред.), — до 18% уже увеличило ипотеку на вторичном рынке. Человек, беря жилье на вторичном рынке, улучшает условия на первичном. Все будет двигаться. <…> Ставка будет двигаться, и это будет давать эффект», — сказал Файзуллин.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова попросила отменить ограничение по возрасту на ипотеку для семей с детьми. По ее мнению, это нужно сделать в связи с текущей демографической ситуацией в стране и фактом, что женщины стали рожать после 30 лет, а мужчины стали впервые становиться отцами ближе к 40 годам.