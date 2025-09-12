Ежегодная выручка компаний IT-сектора в ОЭЗ «Дубна» составляет 7 млрд рублей

«Объем выручки IT компаниями, работающими в ОЭЗ «Дубна», накопленным итогом уже почти достиг суммы в 43 млрд рублей. За год этот показатель составляет 7 млрд рублей. При этом IT-продукты компаний востребованы как бизнесом, так и различными госструктурами», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компании IT-кластера ОЭЗ «Дубна» работают в самых разных направлениях. Они касаются, в том числе, сферы больших данных — на территории особой экономической зоны осуществляется строительство двух современных дата-центров, что позволяет обрабатывать и хранить огромные объемы информации. Также реализуются проекты, связанные с авиацией, медициной и производственными технологиями, создаются программы для оптимизации бизнес-процессов, повышения эффективности и автоматизации, активно развиваются направления кибербезопасности и цифровой трансформации производственных предприятий.

«Сегодня в ОЭЗ «Дубна» в IT-секторе работают порядка 40 компаний и это количество постоянно растет. Буквально в прошлом месяце кластер пополнила компания «ДжетЛенд». Всего в этой сфере на нашей площадке создано 1 000 рабочих мест и это в основном программисты! А общий объем инвестиций IT-компаний в свои проекты на территории ОЭЗ уже составляет 21 млрд рублей», — рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.