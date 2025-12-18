Евросоюз ввел санкции против 41 нефтяного танкера с «российской нефтью»
Европейский Союз ввел санкции против 41 нефтяного танкера. По версии Европы, они могут быть задействованы для перевозки нефти из РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление совета ЕС.
15 декабря в Еврокомиссии отметили, что ЕС за последние полтора года добавил в черный список около 550 танкеров. Они, по мнению Запада, могут перевозить нефть из РФ.
6 декабря танкер Kairos под флагом Гамбии сел на мель после удара украинского беспилотника. Судно находится рядом с берегами Болгарии.
2 декабря российский танкер Midvolga 2 был атакован рядом с побережьем Турции. Судно везло подсолнечное масло из РФ в Грузию.
