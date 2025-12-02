Российский танкер с подсолнечным маслом атаковали у берегов Турции

Российский танкер Midvolga 2 атаковали у побережья Турции. Судно перевозит подсолнечное масло из России в Грузию, сообщает Mash .

Атака произошла в 80 милях (128 км) от побережья Турции. На борту находятся 13 человек, никто не пострадал, помощь они не запрашивали.

Существенно танкер не поврежден, двигатели работают. Судно продолжает движение в сторону Синопа.

Ранее украинские спецслужбы подтвердили причастность к ударам по двум нефтяным танкерам у побережья Турции, которые направлялись в Россию.

Танкер Kairos под гамбийским флагом загорелся в 28 милях от турецкого берега, а танкер Virat подвергся повторной атаке беспилотных катеров после первоначального удара. Экипаж первого судна эвакуирован, тогда как 20 моряков с Virat отказались покинуть борт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.