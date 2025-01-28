Евросоюз введет пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из РФ

Евросоюз введет пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов из РФ и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения, пишет ТАСС .

Весь сельскохозяйственный импорт из РФ будет облагаться тарифами Евросоюза.

При этом отмечается, что пошлины Евросоюза на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России не будут распространяться на российский экспорт в третьи страны.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что приставки PlayStation и Xbox могут использовать для управления беспилотниками в России. По этой причине их поставки в страну могут запретить.