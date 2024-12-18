Евросоюз в октябре закупил российский СПГ на максимальные 701,5 млн евро

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Половина продаваемого Россией СПГ в Европе приходится на Францию

Евросоюз в октябре закупил российский СПГ на максимальные с ноября 2023 года 701,5 млн евро, причем более половины этой суммы пришлось на Францию, пишет ТАСС .

Данные выведены из отчетов Евростата и расчетов агентства.

Россия осталась на втором месте в общей стоимости импорта газа ЕС с долей в 21,2%, опередив США и пропустив вперед Алжир.

Цена закупок сжиженного природного газа из РФ для ЕС за 3 года увеличилась на 150%.