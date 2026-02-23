Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на год

Страны Евросоюза продлили действие антироссийских санкций еще на год. Они будут действовать до 24 февраля 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на принятое решение на сайте Официального журнала ЕС.

«В статье 10, втором абзаце, решения (ОВПБ) 2022/266 дата «24 февраля 2026 года» заменяется на «24 февраля 2027 года»», — отмечено в документе.

23 февраля в Евросоюзе обсуждали 20-й пакет санкций против России. Однако глава дипломатии ЕС Кая Каллас допустила, что прогресса по обсуждению не будет.

Каллас отметила, что будет продвигать этот вопрос. При этом она не уверена, что получится согласовать кредит Украине на сумму 90 млрд евро.

