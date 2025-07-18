Евросоюз предлагает США взаимно снизить пошлины на автомобили

Евросоюз выступил с инициативой о совместном снижении таможенных сборов на автомобили с США. Согласно инициативе, действующий 10-процентный сбор должен быть отменен, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Представители ЕС предложили полностью отменить действующий 10-процентный сбор на американские автомобили, если администрация президента Дональда Трампа согласится установить свои пошлины на европейский автомобильный сектор ниже 20%.

Ранее президент США сообщил о планах ввести дополнительный 30-процентный тариф на европейские товары, начиная с 1 августа, сохраняя при этом все ранее введенные отраслевые пошлины. Этому предшествовало мартовское заявление Трампа о введении 25-процентного тарифа на все автомобили иностранной сборки.

Также Трамп подписал документ о введении с 1 августа 50-процентных тарифов на все товары, импортируемые из Бразилии.