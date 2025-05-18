Евросоюз неожиданно нарастил поставки пива в Россию

Европейский союз после четырех месяцев сокращения поставок пива в РФ неожиданно увеличил продажи в марте — до рекордного уровня за 3 месяца, сообщает РИА Новости .

Согласно данным Евростата, в ноябре прошлого года ЕС сократил поставки пива. В феврале объем достиг минимума с 2016 года. Однако в марте поставки выросли на треть, достигнув 6,1 млн евро. Это максимальный показатель за 3 месяца.

Второй месяц подряд главным европейским поставщиком пива в Россию остается Чехия. В марте республика поставили в Россию пенного напитка на 1,8 млн евро. Это в 1,5 раза больше, чем в феврале. На втором месте расположилась Германия, которая в первый месяц весны поставила пива на 1,3 млн евро (798 тыс. в феврале).

На третьем месте в списке находится Литва. Поставки из этой страны в марте увеличились вдвое и достигли 939 тыс. евро.

Кроме того, Италия возобновила поставки пива после четырех месяцев перерыва, однако объем поставок составил лишь 56 тыс. евро.

Ранее стало известно, что производство крепкого алкоголя в январе–апреле 2025 года снизилось на 26% год к году — до 46,58 млн декалитров. По мнению экспертов, это произошло из-за повышения минимальных розничных цен и акцизов.