Европейцы будут покупать СПГ в 2-3 раза дороже – политолог

После введения 14 пакета санкций европейцы не смогут напрямую покупать СПГ из России и будут делать это через посредников по завышенной в 2-3 раза стоимости, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«За Европейским союзом забавно наблюдать. Они стреляют себе в ногу, причем уже 14 раз. Ну, окей, СПГ из России напрямую покупать европейцы не смогут и будут через посредников по повышенной, соответственно, в 2-3 раза стоимости. Это не выгодно Европейскому союзу. Это делает их промышленность неконкурентоспособной и играет на руку только Соединенным Штатам Америки», – сказал Косоруков.

Он добавил, что следующим шагом может быть расширение списка лиц и организаций, с которыми нельзя работать из России и которые не могут приезжать в ЕС.

«Европейский союз, конечно, войну не потянет и объявлять ее не станет. Просто будет всячески стараться ограничивать экономическое взаимодействие с Россией. Это все может быть в 15, в 16 пакетах. Плюс, возможно, опять же тотальный запрет на перемещение товаров, капиталов и, наконец, физлиц», – отметил политолог.

Косоруков подчеркнул важность того, что Россия уже адаптировалась к ограничениям.

«Нам все равно – есть эти санкции или их нет. Мы готовы и будем развиваться даже в условиях вечных санкций. Мировая экономика гораздо больше, чем экономика ЕС или экономика Соединенных Штатов. В этом некий залог того, что 14 пакет для нас пройдет просто незаметно», – заключил эксперт.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны Евросоюза намерены запретить поставки сжиженного природного газа из РФ в рамках 14-го пакета санкций.