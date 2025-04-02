Европа столкнулась с проблемой отрицательных цен на электроэнергию

Весной 2025 года европейские страны могут столкнуться с новой проблемой в области энергетики, которая ударит по поставщикам. Ожидается, что цены на энергию будут часто уходить в минус из-за скачка выработки солнечных электростанций, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

По прогнозам, начиная с апреля, солнечные панели будут генерировать слишком много энергии, которая окажется никому не нужной. Из-за наступления весны у населения европейских стран исчезает потребность прогревать свое жилье.

Такой дисбаланс вынудит энергетические компании доплачивать пользователям за потребление электричества. Особую выгоду в этой ситуации получают те, кто владеет электрическими автомобилями — они смогут заряжать транспорт бесплатно.

Весной пик потребления энергии в течение суток приходится на ранний вечер, но в это время выработка энергии снижается. Днем же, наоборот, энергии производится с избытком. В итоге производители энергии понесут убытки.