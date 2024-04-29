сегодня в 15:19

Европа преодолела энергокризис 2022 года с помощью политики, СПГ и удачи

Преодолеть сильнейший энергокризис у Европы получилось с помощью политических мер, наращивания объемов и импорта СПГ, сообщает РБК .

Как стало известно, плавучую регазификационную установку начали активно использовать после кризиса.

Получилось заместить почти 10% российского газа, поступавшего по трубопроводам. Также была снижена цена на газ до 30 евро.

Также в решении кризиса помогли беспрецедентные меры в энергетической политике, сокращение спроса.

Краткосрочная реакция на кризис создала более серьезные проблемы для блока в будущем.