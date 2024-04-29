Европа преодолела энергокризис 2022 года с помощью политики, СПГ и удачи
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Преодолеть сильнейший энергокризис у Европы получилось с помощью политических мер, наращивания объемов и импорта СПГ, сообщает РБК.
Как стало известно, плавучую регазификационную установку начали активно использовать после кризиса.
Получилось заместить почти 10% российского газа, поступавшего по трубопроводам. Также была снижена цена на газ до 30 евро.
Также в решении кризиса помогли беспрецедентные меры в энергетической политике, сокращение спроса.
Краткосрочная реакция на кризис создала более серьезные проблемы для блока в будущем.