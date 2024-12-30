Евро оказалось самой «проигравшей» за 10 лет валютой в платежах через SWIFT

Евро оказалось наиболее «проигравшей» за 10 лет валютой, используемой в международных платежах через межбанковскую систему переводов SWIFT. Доля снизилась на 6,83% — с 29,12% в 2014 году до 22,29% в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Доля доллара в международных переводах за 10 лет выросла на 4,68%. В 2014 году она составляла 43%, а в 2024 году стала 47,68%.

При этом эксперты отмечают, что подобная динамика может указывать на то, что уменьшилась роль SWIFT. Многие государства мира все чаще применяют свои аналоги системы.

Ранее сообщалось, что китайский юань вошел в топ-4 по объему мировых платежей через SWIFT. Доля увеличилась до 3,89%.