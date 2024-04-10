Евро на Мосбирже впервые с 21 марта поднялся выше 101 рубля

В среду в ходе торгов на Московской бирже курс евро превысил отметку в 101 рубль. Это случилось впервые с 21 марта, следует из данных на сайте биржи.

По данным на 9:00, за европейскую валюту просили 101,01 рубля.

Курс доллара в то же время подскочил выше 93 рублей — до 93,07 рубля.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко пояснил, что курс ниже 90 рублей за доллар невыгоден текущему бюджету РФ.