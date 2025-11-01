Euroclear начал размораживать активы россиян без одобрения США

Данную информацию подтвердили «РБК Инвестициям» в крупной брокерской компании, уже занимающейся подобными операциями. Юрист Глеб Бойко из бюро NSP также заявил, что им известно о трех успешных случаях применения нового подхода у разных брокеров. По его словам, данный механизм был согласован с самим Euroclear примерно полтора месяца назад, что знаменует собой смену прежней практики, ведь еще летом такая схема не использовалась.

Ключевая особенность нововведения заключается в следующем: если в транзакции по разблокировке не участвуют американские лица или финансовые институты, то Euroclear больше не требует разрешения от США даже для тех активов, которые связаны с американской юрисдикцией.

«Для Euroclear достаточно будет одной бельгийской лицензии. Эти условия можно сконструировать для большинства инвесторов», — пояснил эксперт.

Подтверждение о получении соответствующих разъяснений от европейского депозитария пришло и из пресс-службы Национального расчетного депозитария (НРД), который продолжает оказывать клиентам содействие в этом вопросе. Адвокаты юридической фирмы Delcredere также сообщили в своем телеграм-канале о получении письма от Euroclear, где зафиксирован обновленный порядок действий.

Юристы подчеркивают, что применимость новых условий необходимо доказывать комплаенс-службе Euroclear в каждом отдельном случае. Руководитель направления разблокировки активов BGP Litigation Ирина Ротачкова добавила, что ее фирма получила одобрение по ряду кейсов еще в апреле, однако реализовать схему на практике удалось лишь в сентябре

Ранее после введения США летом 2024 года блокирующих санкций против группы Московской биржи европейские власти стали требовать двойного одобрения — как от бельгийского регулятора, так и от американского OFAC, что практически парализовало процесс возврата средств для ценных бумаг с американской идентификацией.