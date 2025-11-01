Euroclear начал размораживать активы россиян без одобрения США
Бельгийский депозитарий Euroclear начал процесс возврата средств россиянам без необходимости получать специальную лицензию американского регулятора OFAC, сообщает РБК.
Данную информацию подтвердили «РБК Инвестициям» в крупной брокерской компании, уже занимающейся подобными операциями. Юрист Глеб Бойко из бюро NSP также заявил, что им известно о трех успешных случаях применения нового подхода у разных брокеров. По его словам, данный механизм был согласован с самим Euroclear примерно полтора месяца назад, что знаменует собой смену прежней практики, ведь еще летом такая схема не использовалась.
Ключевая особенность нововведения заключается в следующем: если в транзакции по разблокировке не участвуют американские лица или финансовые институты, то Euroclear больше не требует разрешения от США даже для тех активов, которые связаны с американской юрисдикцией.
«Для Euroclear достаточно будет одной бельгийской лицензии. Эти условия можно сконструировать для большинства инвесторов», — пояснил эксперт.
Подтверждение о получении соответствующих разъяснений от европейского депозитария пришло и из пресс-службы Национального расчетного депозитария (НРД), который продолжает оказывать клиентам содействие в этом вопросе. Адвокаты юридической фирмы Delcredere также сообщили в своем телеграм-канале о получении письма от Euroclear, где зафиксирован обновленный порядок действий.
Юристы подчеркивают, что применимость новых условий необходимо доказывать комплаенс-службе Euroclear в каждом отдельном случае. Руководитель направления разблокировки активов BGP Litigation Ирина Ротачкова добавила, что ее фирма получила одобрение по ряду кейсов еще в апреле, однако реализовать схему на практике удалось лишь в сентябре
Ранее после введения США летом 2024 года блокирующих санкций против группы Московской биржи европейские власти стали требовать двойного одобрения — как от бельгийского регулятора, так и от американского OFAC, что практически парализовало процесс возврата средств для ценных бумаг с американской идентификацией.