ЕЦБ планирует обязать UniCredit сократить в России бизнес

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовит опубликовать обязательный приказ, направленный итальянской группе UniCredit о сокращении бизнеса в России, в противном случае компания может быть оштрафована, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

ЕЦБ планирует предъявить аналогичные требования, которые уже предъявляются к Raiffeisen Bank International (RBI). Сокращение бизнеса этой группы компаний может стартовать в России в ближайшее время, когда поступит соответствующий запрос от регулятора об ускорении процесса.

UniCredit к 2026 году должна будет на 65% сократить по сравнению с третьим кварталом 2023 года международные платежи, как входящие, так и исходящие из России. В российском отделении банка пока не ответили на запрос журналистов с целью подтвердить или опровергнуть распространившуюся информацию.

Ранее сообщалось, что в Сети обнаружили десятки объявлений о поиске новых сотрудников в Raiffeisen Bank International на территории России. В самой компании объяснили этот факт ошибкой в шаблоне.