Raiffeisen Bank разместил десятки объявлений о вакансиях в России

FT: Raiffeisen Bank ищет сотрудников в России после заявлений об уходе

Австрийская группа Raiffeisen Bank International опубликовала 2,4 тыс. объявлений с вакансиями, среди которых есть позиции в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times (FT).

FT отмечает, что обнаруженные объявления о новых вакансиях в России противоречат заявлениям компании об уходе из страны. После того, как СМИ попросили австрийскую компанию прокомментировать ситуацию, в организации началось внутреннее расследование.

Согласно отчету российской структуры банка, в описании к вакансии использовали шаблон, который ошибочно не обновили после начала СВО на Украине и заявлений компании об уходе из РФ.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Raiffeisen санкциями за продолжение работы в России. Компания отказалась комментировать данное заявление Вашингтона.