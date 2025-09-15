ЕЦБ отреагировал на ажиотаж вокруг «дьявольской» купюры в 50 евро

ЕЦБ: дизайн купюры в 50 евро не имеет отношения к изображению дьявола

Европейский Центробанк (ЕЦБ) отреагировал на слухи об изображении дьявола на банкноте в 50 евро. Представители регулятора подчеркнули, что подобные визуализации являются результатом случайного стечения обстоятельств при сгибании купюры и не имеют никакого отношения к утвержденному дизайну, сообщает «Царьград» .

«Дизайн текущей серии банкнот евро основан на теме „эпохи и стили“. На лицевой стороне банкнот евро обеих серий изображены окна и двери. < …> Мосты на оборотной стороне символизируют общение между народами Европы», — отмечается в официальном заявлении.

Представители ЕЦБ добавили, что какое-либо целенаправленное использование «тайных» изображений на банкнотах исключено. Дизайн всех купюр разработан исключительно исходя из художественных и исторических мотивов.

