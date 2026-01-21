Это мы пьем: россияне сходят с ума по альтернативному молоку

Россияне потратили на альтернативное молоко около 3 млрд рублей за 3 месяца

Россияне проявили небывалую любовь к альтернативному молоку. За три месяца граждане потратили на этот продукт около 3 млрд рублей, сообщает SHOT .

По информации «Честного знака», самым популярным альтернативным молоком у жителей России оказалось овсяное — 27% от продаж. Далее в рейтинге следует овес со вкусом шоколада (19%), а третью строчку занимает миндальное молоко (10%).

Больше всего любителей альтернативного молока проживает в столице (17%). На втором месте жители Подмосковья (8%), а на третьем — Петербурга (5%). Прошлой осенью такого молока произвели 35 млн литров.

Жуткую любовь к альтернативному молоку связывают с зумерами, которые вкладывают в каждый напиток определенный смысл. Например, кокосовое молоко подходит для всех, кто хочет выделиться, а коровье — это для «комфортиков».

