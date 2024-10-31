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Еще 350 млрд рублей доплимита выделено в РФ на семейную ипотеку

Российские власти приняли решение о выделении дополнительного лимита в размере 350 млрд рублей по программе «Семейная ипотека», сообщает ТАСС .

Как заявили в пресс-службе ДОМ.РФ, средства на предоставление ипотечных кредитов уже начали распределять между банковскими организациями. Итоги подведут на следующей неделе.

Ранее в российском Минфине отмечали, что общий лимит по семейной ипотеке может быть исчерпан до ноября.

В связи с исчерпанием лимитов Сбер 30 октября временно приостановил запись на сделки по данной программе, аналогично затем поступил ВТБ.