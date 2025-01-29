ЕС в рамках нового пакета санкций может отключить от SWIFT около 15 банков из РФ

По данным агентства Bloomberg, в Евросоюзе рассматривают возможность отключения около 15 банков из РФ от межбанковской системы переводов SWIFT в рамках расширения антироссийских санкций, сообщает РИА Новости .

Ранее источники агентства заявляли о такой вероятности при разработке нового пакета санкций. Однако точное количество банковских организаций, которые могут угодить под рестрикции, озвучено не было.

Кроме того, в Еврокомиссии выступают за постепенный ввод запрета на импорт алюминия из России. Предполагается, что европейские клиенты смогут в течение года приобретать его по системе квот, после чего вступит в силу полный запрет на проведение таких операций.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет запретить поставки в Россию PlayStation и Xbox. По мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, приставки могут использоваться для управления дронами в РФ.