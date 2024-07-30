ЕС пришлось покупать более дорогую нефть из-за отказа от «черного золота» из РФ

Главный директор по энергетическому направлению института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов считает, что экономические потери государств Европы от ухода российской нефти очевидны: они были вынуждены приобретать более дорогую нефть. Об этом сообщает РИА Новости .

США и ЕС ввели первые антироссийские санкции 10 лет назад. Тогда они коснулись финансового и энергетического секторов, поставок в РФ технологий и оборудования для добычи нефти на шельфе в Арктике, глубоководных месторождениях и в сланцевых проектах. Еще одна волна ограничений была в 2022 году.

Эксперт напомнил, что после ухода российской нефти европейские страны начали покупать «черное золото» у США или на Ближнем Востоке по более высокой цене. При этом именно Европа была ключевым покупателем отечественных нефтегрузов до 2022 года, а не США, Британия и Австралия, которые присоединились к антироссийским санкциям.

Москва, потеряв премиальный рынок ЕС, смогла переориентировать экспорт на другие государства, при этом цены остались примерно на том же уровне.