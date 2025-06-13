ЕС перевел Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

сегодня в 14:02

Киев получил от Евросоюза 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС .

По ее словам, средства были переведены Украине 13 июня.

Фон дер Ляйен отметила, что в общей сложности Европа потратила на поддержку Украины 150 млрд евро. Эти деньги Киев получал с начала СВО.

Ранее в Международном валютном фонде заявили о возможной выплате Украине очередного транша. Речь идет о сумме в 500 млн долларов.