ЕС перевел Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи
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Киев получил от Евросоюза 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.
По ее словам, средства были переведены Украине 13 июня.
Фон дер Ляйен отметила, что в общей сложности Европа потратила на поддержку Украины 150 млрд евро. Эти деньги Киев получал с начала СВО.
Ранее в Международном валютном фонде заявили о возможной выплате Украине очередного транша. Речь идет о сумме в 500 млн долларов.