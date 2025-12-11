ЕС начал письменную процедуру по «долгосрочному замораживанию» активов РФ
Фото - © РИА Новости
По информации издания Reuters, послы Евросоюза начали процедуру по «долгосрочному замораживанию» российских активов. Их блокировка обновляется каждые полгода, сообщает ТАСС.
Процедуру согласился запустить комитет постоянных представителей при ЕС. Затем будет принято официальное решение Совета Евросоюза.
Ранее европейские чиновники обнаружили в договорах Евросоюза юридический механизм, позволяющий навсегда заморозить российские активы без необходимости единогласного продления санкций каждые шесть месяцев.
Согласно новой трактовке, статья в договорах ЕС, применяемая в условиях «серьезных экономических потрясений», позволяет принимать такие меры без единогласия всех стран-участниц.
