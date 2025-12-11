ЕС начал письменную процедуру по «долгосрочному замораживанию» активов РФ

сегодня в 19:17

По информации издания Reuters, послы Евросоюза начали процедуру по «долгосрочному замораживанию» российских активов. Их блокировка обновляется каждые полгода, сообщает ТАСС .

Процедуру согласился запустить комитет постоянных представителей при ЕС. Затем будет принято официальное решение Совета Евросоюза.

Ранее европейские чиновники обнаружили в договорах Евросоюза юридический механизм, позволяющий навсегда заморозить российские активы без необходимости единогласного продления санкций каждые шесть месяцев.

Согласно новой трактовке, статья в договорах ЕС, применяемая в условиях «серьезных экономических потрясений», позволяет принимать такие меры без единогласия всех стран-участниц.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.