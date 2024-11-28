сегодня в 19:03

ЕС и Украина подписали меморандум о передаче Киеву 18,1 млрд евро

Евросоюз предоставит Украине еще 18,1 млрд евро в качестве кредита. Уже подписан соответствующий меморандум, сообщает ТАСС .

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что кредит будет погашаться прибылью от замороженных российских активов.

Меморандум о взаимопонимании с Украиной был подписан в рамках договоренности Группы семи (G7). Он является частью инициативы стран-участниц клуба.

Домбровскис добавил, что данные средства предоставляются Украине в виде макрофинансовой помощи. По его словам, эта сумма должна покрыть «неотложные потребности» страны.

Ранее стало известно, что Франция поставит Украине ракеты за счет доходов от российских активов. Так, Киев хотят снабдить гаубицами Caesar, ракетами Mistral и ракетамм Aster.