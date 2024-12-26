Элитные сумки едут в РФ, несмотря на санкции

Каждую неделю из Италии в Россию поставщики отправляют десятки посылок с элитными сумками, несмотря на введенный санкции, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times (FT).

Бизнес посредников по поставкам в Россию аксессуаров премиум-класса процветает. Так, поставщик по имени Михаил рассказал, что у него есть квартира в Италии, «забитая» элитными сумками.

Каждую неделю он отправляет в Россию 10-20 посылок с дорогими изделиями. Мужчина зарабатывает на комиссионных до 6 тыс. евро. Михаил отмечает, что итальянцы не обращают внимания на санкции против РФ — для них «важно продать товар». Поставщик добавил, что в итальянских магазинах знают, куда именно отправляются сумки.

Перекупщики договариваются с покупателями в РФ в мессенджерах и соцсетях. Они обслуживают как розничный бизнес, так и частных покупателей. При этом некоторые посредники иногда пытаются замаскировать поставки под личные посылки, пытаясь обойти санкции.

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