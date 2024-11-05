Электростальский завод улучшил технологию производства гопкалита

Гопкалит представляет собой важный элемент в различных средствах защиты органов дыхания. Его гранулы состоят из двуокиси марганца и оксида меди, что придает им уникальные свойства, позволяющие эффективно нейтрализовать большинство вредных веществ, таких как угарный газ, органические и неорганические соединения, кислые газы и аммиак, сообщает пресс-служба администрации горокруга Электросталь.

В условиях изменения рыночной ситуации, вызванной уходом иностранных поставщиков материалов и сырья, включая гопкалит, наблюдается стремительное развитие отечественных разработок. В частности, речь идет о гопкалите «Carulit», который используется в гражданских самоспасателях, производимых компаниями Сорбент и Тамбовмаш, а также в продукции других российских предприятий. Для создания нового отечественного гопкалита с необходимыми характеристиками специалисты инженерно-технического подразделения ЭХМЗ им. Н. Д. Зелинского усовершенствовали технологию его производства.

Испытания модифицированного гопкалита проводились как в лабораторных, так и в производственных условиях. Результаты испытаний подтвердили, что образцы соответствуют установленным требованиям.

В ближайшем будущем завод планирует обеспечить своих коллег и партнеров качественным отечественным продуктом, что станет значительным вкладом в технологический суверенитет нашей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В 2024 году, по словам главы региона, в Подмосковье в плане открыть еще 54 предприятия.