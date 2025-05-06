Экспортные цены на российскую сталь снизились до уровня кризисного 2022 года

К началу последнего весеннего месяца экспортные цены на российские стальные полуфабрикаты и продукцию с переделом опустились. Они достигли уровня кризисного 2022 года, сообщает «Коммерсант».

Так, стоимость отечественной стальной заготовки на условиях FOB Черное море составила 34,71 тыс. руб. за тонну. Такая цена стала минимальной с конца декабря 2022 года.

Котировки на горячекатаный прокат также показали минимальный результат — 37,7 тыс. руб. за тонну. Холоднокатаный рулон подешевел до 47,8 тыс. руб. за тонну, что является минимумом с января 2023 года.

Эксперты утверждают, что цены на сталь в мире опустятся к лету еще на 5%. Это связано с геополитическими факторами, которые влияют на замедление мировой экономики. Кроме того, на падение стоимости оказывает влияние сохранение высокого уровня профицита сталеплавильных мощностей и сезонность.

При этом российский рынок становится даже более маржинальным для металлургов. Цены там сейчас выше экспортных. Однако аналитики считают, что РФ не хватает емкости, чтобы «переварить» все объемы.

Ранее стало известно, что убыток третьего по величине в мире производителя стали составил 1 млрд долларов. Речь идет об Angang Steel из Китая.