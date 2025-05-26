Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают снижаться

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с поставкой в июне продолжают снижаться. Цены на зерно выросли из-за засухи на юге России, аномальной жары в Китае и проблем с урожаем в США, сообщает «Интерфакс» .

По данным аналитического центра «Русагротранс», за прошедшую неделю стоимость зерна снизилась с 248 долларов за тонну (FOB) до уровня ниже 240 долларов. Активность торговли пшеницей урожая прошлого года невысока.

Стоимость российской пшеницы нового урожая на внутреннем рынке оставалась стабильной и составляла от 225 до 229 долларов за тонну на условиях FOB. Согласно данным центра, поддерживать благоприятные условия для развития посевов будут дожди в Центральной России и в большей части Поволжья.

Цены на французскую пшеницу снизились на 2 доллара и достигли 229 долларов за тонну. Румынская пшеница подешевела до 246 долларов за тонну (минус 3 доллара). Аргентинская пшеница потеряла в цене 1 доллар и стоила 233 доллара за тонну. Австралийская пшеница подешевела на 2 доллара и стоила 247 долларов за тонну.

При этом стоимость американской пшеницы увеличилась на 7 долларов и составила 226 долларов за тонну.

Ранее стало известно, что российские аграрии стали сокращать посевы пшеницы и ржи, все чаще отдавая предпочтение выращиванию подсолнечника, рапса и бобовых, чтобы оставить бизнес более рентабельным.