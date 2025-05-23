Аграрии в РФ сокращают посевы пшеницы и ржи из-за уменьшения рентабельности

Российские аграрии стали сокращать посевы пшеницы и ржи, все чаще отдавая предпочтение выращиванию подсолнечника, рапса и бобовых, чтобы оставить бизнес более рентабельным, сообщает « Коммерсант ».

Пшеница теряет востребованность у аграриев из РФ. Объем посевных площадей под культуру в этом году составит 28,2 млн га, уменьшившись на 0,3 млн га год к году, сказал директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что интерес к пшенице падает из-за уменьшения рентабельности. На юге России показатель равен 5-10%. В Поволжье он, наоборот, отрицательный.

В ГК «Эконива» рассказали, что спрос покупателей на рожь уменьшается. Россияне начали покупать меньшее количество продукции из ржаной муки. Также пропали возможности для продажи культуры в Скандинавские страны, поскольку этот рынок был закрыт после 2022 года.

Ранее исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев заявил, что уменьшение посевных площадей и падение рентабельности сельхозпроизводства провоцирует подорожание муки. Также увеличиваются издержки хлебопекарных компаний.