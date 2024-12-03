Экспортеры Подмосковья расширяют сотрудничество с Саудовской Аравией в сфере АПК

В Саудовской Аравии прошла деловая миссия российских компаний-экспортеров, которая была организована «Агроэкспортом» в сотрудничестве с Минсельхозом России. В состав миссии вошли крупные подмосковные компании АПК: «Черкизово», «Мираторг», «Волшебница», «Соломон-Трейд» и «АйсКро», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В рамках мероприятия прошли пленарная сессия, рабочая встреча, посвященная инвестиционному сотрудничеству, и круглый стол о стратегиях работы в сегменте ретейла и HoReCa страны. В последний день миссии участники совершили рабочие поездки в две крупных розничных сети — Tamimi Markets и Carrefour. Российские экспортеры ознакомились с особенностями ретейла Королевства и провели встречи с руководством, на которых подробно обсудили возможности сотрудничества, востребованные категории продукции и процессы вывода товара на полку.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили о стремительном развитии сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией в сфере АПК. С 2019 по 2023 год товарооборот сельскохозяйственной продукции между странами вырос втрое и превысил 1 миллиард долларов. В настоящее время Россия занимает четвертое место по объему поставок продукции АПК в Саудовскую Аравию, а Саудовская Аравия входит в десятку основных торговых партнеров Московской области в области сельского хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.