Экспорт украинской пшеницы упал почти вдвое

Экспорт пшеницы с Украины в июне сократился в 1,8 раза, до минимума за год

В июне текущего года экспорт украинской пшеницы сократился в 1,8 раза по сравнению в маем и составил 908 тыс. тонн. Показатель стал минимальным за прошедший год, сообщает РИА Новости .

По данным украинского минсельхоза, меньший объем в последнее время Украина экспортировала лишь в июле прошлого года. При этом экспорт в июне 2023 года вырос на 34%.

Также до 2,89 млн тонн сократились продажи украинской кукурузы за рубеж (-19%) и ячменя — в 2,5 раза, до 82 тысяч тонн.

Всего за отчетный период с Украины вывезли 3,9 млн тонн зерна. Это на 28% ниже показателя в мае и среднемесячного значения за прошлый год (4,1 млн тонн).

Ранее стало известно, что власти Турции приняли решение о закрытии импорта пшеницы с 21 июня по 15 октября. Запрет касается продукции всех стран.