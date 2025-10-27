Экспорт продукции переработки фруктов и орехов в Подмосковье вырос на 8% в 2025 г

К середине октября объем реализованной за границу продукции достиг 43 550 тонн, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За весь 2024 год общий объем экспорта данной категории товаров составил 59 400 тонн, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

За последние пять лет уровень экспортируемой продукции в этом направлении вырос в 2,5 раза по стоимости и в 1,7 раза по объему, что говорит о стабильном росте.Основным рынком сбыта остаются страны СНГ и ближнего зарубежья. Так, за 10 месяцев 2025 года отправлено в Беларусь 20 100 тонн. Значительные объемы также направлены в Казахстан — 11 500 тонн, Азербайджан — 3 360 тонн, Узбекистан — 1 150 тонн и Таджикистан — 1 120 тонн.

Помимо этого, поставки ведутся в страны Ближнего Востока, такие как ОАЭ и Саудовская Аравия, а также в Юго-Восточную Азию, в частности, в Монголию и Китай. Последние направления находятся в стадии активного развития и могут стать перспективными для дальнейшего роста экспорта.

Ключевую роль в изготовлении играют три крупных региональных предприятия: «Аграна Фрут», «Мартин» и «Агама Импэкс». Предприятия расположены в городах Серпухов, Электроугли и Истра. Благодаря современному оборудованию и налаженным логистическим цепочкам, компании активно реализуют свой экспортный потенциал, способствуя развитию аграрно-перерабатывающего сектора Московской области.

Данный положительный тренд свидетельствует о растущем спросе на продукты переработки фруктов, овощей и орехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.