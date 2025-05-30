Экспорт майонеза стимулирует производство продукта в России

По итогам текущего года в России могут выпустить 929 тыс. тонн майонезной продукции, что вдвое превысит показатели 2024 года. Причиной стало развитие экспорта в постсоветские и азиатские страны из-за низкой стоимости отечественной продукции, сообщает «Коммерсант» .

Согласно прогнозам консалтингового агентства OleoScope, рост производства майонезной продукции составит 4,5% за год. В этом году прирост больше, чем в 2024-м, когда производство майонеза выросло лишь на 2%.

Руководитель центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров считает, что единственным стимулом для роста производства майонеза и соусов в России является увеличение объемов экспорта.

По данным аналитического центра «Агроэкспорт», в январе и феврале текущего года отечественные производители отправили за границу 15,5 тыс. тонн майонезной продукции, что на 20% больше, чем в аналогичный период 2024 года.

Согласно прогнозу OleoScope, в 2025 году экспорт майонеза и соусов может составить 135 тыс. тонн, что на 12,5% больше аналогичного показателя прошлого года. В перспективе доля экспорта от общего объема производства майонеза может увеличиться с 13,5% в 2024 году до 14,5% в 2025 году.

Ранее стало известно, что рост цен на зерно и муку повлиял на пекарную промышленность в России. Снижение посевных площадей и падение рентабельности сельхозпроизводства ведет к удорожанию муки и росту издержек хлебопекарных предприятий.