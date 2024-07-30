Экспорт электроэнергии из России в Китай упал до рекордно низких уровней

Поставки электроэнергии из России в Китай сократились на 76% в 2024 году

Поставки электроэнергии из России в Китай сократились до рекордно низких показателей, они составили 465 млн кВт/ч за полгода, сообщает «Коммерсант» .

За январь–июнь 2024 года РФ экспортировала в КНР всего порядка 465 млн кВт/ч. Поставки сократились на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а их общая стоимость уменьшилась на 75% и стала составлять 21,5 млн долларов.

Аналитики считают, что общий объем экспорта электроэнергии из России в Китай за год не превысит и 1 млрд кВт/ч. К примеру, за 2010–2020 годы эти поставки в среднегодовом выражении держались на уровне 3 млрд кВт/ч.

Экспорт электроэнергии в КНР начал сокращаться в середине 2023 года. Это связано с дефицитом энергомощности на Дальнем Востоке из-за низкой водности и высокой аварийности на старых ТЭС. Монопольный экспортер «Интер РАО» подтвердил наличие этих проблем. Кроме того, снижается и общий объем поставок компании за рубеж на фоне закрытия экспорта в страны Европейского союза.

Как отметил Сергей Роженко из Kept, нарастить былые объемы поставок электроэнергии в Китай поможет развертывание временной мобильной генерации, к примеру, на строящихся ТЭС. Кроме того, необходимо будет приобрести китайские газовые двигатели.

Ране эксперты рассказали о переориентировании экспорта леса из РФ в сторону азиатских рынков. С 2022 года партнерами для России в этом направлении остаются Китай, страны СНГ и Турция.