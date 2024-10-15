Эксперты ВШЭ предложили новый подход для оценки доходного неравенства в РФ

Эксперты Высшей школы экономики провели собственное исследование и пришли к выводу, что в России нужно изменить подход для оценки доходного неравенства, сообщает «Коммерсант» .

Согласно данным ВШЭ, доля граждан России с доходом более 150 тыс. рублей почти в 2 раза выше, чем считалось ранее. Выше оказались и коэффициент Джини, а также индекс фондов.

При оценке материального неравенства в стране обычно опираются на два основных показателя — административные и опросные. Однако у этих методов есть существенные недостатки, которые не позволяют полноценно понять картину.

Сотрудники ВШЭ решили скорректировать данные Выборочного наблюдения доходов населения (ВНДН) Росстата. Они заменили значения индивидуального денежного дохода на средние значения дохода из налоговых деклараций за 2022 год. Результат показал, что уровень людей с достатком выше 150 тыс. рублей в месяц намного больше, чем было заявлено.

Исследования показывают, что уровень богатства в России недооценен, а также подтверждают целесообразность перехода к прогрессивной шкале налогообложения.

Ранее стало известно, что все регионы РФ смогут присоединиться к эксперименту по использованию автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) в следующем году. Решение об участии будут принимать местные власти.