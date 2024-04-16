Эксперты спрогнозировали рост цен на золото до 3 тыс долларов за унцию

Эксперты Citigroup считают, что будет повышение стоимости золота более чем на 25% с текущих уровней. Во второй половине года цена на этот драгметалл составит 2,5 тыс. долларов, а через 6–18 месяцев — 3 тыс. долларов за унцию, сообщает РБК .

Как отмечает Bloomberg, этот рост цен будет возможен из-за повышения притока инвесторов в золото на фоне ожиданий уменьшения процентных ставок ФРС США. Кроме того, на него повлияют покупки со стороны потребителей в КНР и крупнейших центробанков разных стран.

Еще спрос на этот драгоценный металл увеличился из-за усиления геополитической напряженности в районах Ближнего Востока и Восточной Европы.

По мнению специалистов, в июле–декабре 2024 года цена золота будет «регулярно тестировать и пробивать» уровень 2,5 тыс. долларов за унцию.

Глава консалтингового агентства Yardeni Research Эд Ярдени считает, что повышение стоимости золота возможно из-за ожидаемого второго витка инфляции в Штатах. Инвесторы обычно рассматривают этот металл как средство защиты от инфляции, потому что золото показывает хорошие результаты во время экономической неопределенности.