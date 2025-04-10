Эксперты прогнозируют рост курса доллара до 92 рублей на следующей неделе

Эксперты ожидают дальнейшее ослабление рубля и повышение курса доллара на фоне резкого падения мировых цен на нефть и нестабильности вокруг переговоров по Украине. Так, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозирует курс американской валюты на уровне 86,4-92 рубля на следующей неделе, сообщает Life.ru .

«На период с 14 по 18 апреля ожидается, что доллар будет торговаться в диапазоне 86,40-92,00 рубля, евро — 93-96 рублей, юань — 11,40-12,30 рублей», — уточнил Антонов.

Он отметил, что на курсы валют влияют противоречивые факторы: с одной стороны, ключевая ставка ЦБ в 16% поддерживает рубль, с другой — обвал цен на нефть до минимальных с 2021 года 60,18 доллара за баррель, а также рост напряженности в связи с переговорами США и РФ в четверг.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев ожидает курс доллара на уровне 90 рублей до конца весны.

Ранее аналитик «Финама» Александр Потавин спрогнозировал еще более интенсивное падение рубля к середине года и рост доллара до 105 рублей, а в перспективе — и до отметки в 120 рублей.