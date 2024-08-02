Эксперт Зубрицкая оценила перспективы импортозамещения в парфюмерной отрасли

Полного импортозамещения в отечественной парфюмерной отрасли не произойдет, поскольку со всего мира производители отдают предпочтение европейским ингредиентам, так как их качество гораздо выше российских, а на смену ушедшим с рынка западным брендам придет парфюмерия из других стран, сообщила РИАМО владелица сети парфюмерных магазинов, сертифицированный парфюмерный стилист Инна Зубрицкая.

В 2024 году производство парфюмерной продукции в России достигло как минимум четырехлетнего рекорда, следует из статистики оператора системы маркировки и прослеживаемости товаров «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ). За первую половину 2023 года было выпущено 39,3 млн флаконов, в 2022 — 34,7 млн, 2021 — 39,4 млн. По итогам всего 2023 года производство парфюмерной продукции в РФ составляло 90,4 млн флаконов, 2022 — 67,7 млн, 2021 — 77,9 млн.

«На волне патриотизма производство и потребление российской парфюмерии возросло по сравнению с прошлым годом. Нельзя недооценивать продажи не только в парфюмерных сетях, но и на маркетплейсах, что делает продукцию более доступной для потребителя. Однако процесс импортозамещения в данной отрасли может растянуться на десятилетия», — прокомментировала Зубрицкая.

По ее словам, крупные заводы по производству парфюмерии находятся в Германии, Франции и Италии, поэтому все чаще встречаются контрактные производства, когда российский бренд производится в Европе.

«Стоимость российской парфюмерии ниже, чем полюбившихся уже многим зарубежных брендов, но и звучание, красота раскрытия, упаковка и даже маркетинг сильно отличается», — отметила предприниматель.