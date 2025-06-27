Эксперт отметил потенциал возобновления буллрана и роста биткоина

Биткоин обладает потенциалом роста и существует ряд позитивных факторов, которые могут поддержать возобновление буллрана (период роста стоимости криптовалюты), сообщил РИАМО CEO crypto summit Алексей Зюзин.

Среди позитивных для криптовалюты факторов эксперт назвал следующие.

Во-первых, криптоинициативы США. По словам сенатора Синтии Ламмис, американский президент Дональд Трамп предварительно одобрил покупку биткоинов под криптовалютный резерв страны. Перспектива превращения Штатов в одного из крупнейших покупателей BTC может легитимизировать криптовалюту и запустить новый виток роста.

Во-вторых, приближение ФРС к возобновлению фазы снижения ключевой процентной ставки. Трамп продолжает давить на главу регулятора Джерома Пауэлла. Многие аналитики считают, что первое снижение ставки ФРС может быть зафиксировано до конца лета. Изменения могут повысить инвестиционную привлекательность криптовалют.

Наконец, денежный агрегат M2 (отражает общий объем денег в экономике) продолжает расти.

«Некоторые наблюдения показывают, что биткоин повторяет движения индекса мировой ликвидности с лагом в пару месяцев. Корреляцию можно объяснить тем, что часть свеженапечатанных денег так или иначе оседает в крипте, но происходит это с некоторым отставанием. Уже реализованный рост M2 и разочарование многих инвесторов в фиате позволяют предположить, что BTC продолжит расти», — отметил Зюзин.

По его словам, также стоит обратить внимание на продолжающиеся притоки в криптовалютные ETF и стремление США сформировать прозрачные правовые рамки для стейблкоинов.

«Совокупность факторов может стать прочным фундаментом для светлого будущего крипторынка», — резюмировал собеседник.