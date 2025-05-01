Эксперт Войлуков: с 30 мая в РФ вводится лимит на разовые переводы без счета

Профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков рассказал, что в стране вступит в силу закон о лимите на разовые денежные переводы граждан в размере 100 тыс. рублей с упрощенной идентификацией клиента. Об этом сообщает РИА Новости .

В 2024 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении лимита в 100 тыс. рублей на разовые банковские переводы без открытия счета при упрощенной идентификации. Он поможет бороться с финансированием терроризма и уменьшить риски отмывания преступных доходов.

Как подчеркнул эксперт, клиентов банка закон не касается.

«Он затрагивает исключительно переводы без открытия счета в банке и переводы с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация», — отметил Войлуков.

По его словам, если человеку необходимо совершить перевод на большую сумму, то никто не будет ограничивать эту денежную операцию, но уровень идентификации будет занимать больше времени. Новых процедур по идентификации не вводили.