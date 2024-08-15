Эксперт Вавилов: юаней становится меньше в РФ из-за высокого спроса импортеров

Текущая ситуация с банковскими платежами российских экспортеров в Китай постоянно ухудшается, что объясняется опасением Поднебесной вторичных санкций США. Проблема усугубляется еще и тем, что физическое наличие китайского юаня в РФ уменьшается из-за высокого спроса импортеров, сообщил РИАМО специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Если в начале лета проблемы с принятием средств от российской стороны были только в крупных китайских банках, то в настоящий момент затруднения возникают уже и в региональных банках КНР, напомнил он.

Причина абсолютно понятна — опасение вторичных санкций США. Дело в том, что торговый оборот между Россией и Китаем составляет примерно 240-250 млрд долларов США, что в разы меньше, чем торговый оборот между Китаем и Америкой. Конечно, китайцам с таким партнером серьезно ссориться очень не хочется, подчеркнул эксперт.

«Тем более, что различные торговые ограничения так или иначе Америка в отношении Китая уже вводила, демонстрируя хотя и уменьшающуюся, но все же силу гегемона. И Китай, понимая всю сложность текущей международной обстановки, не хочет идти на обострение отношений», — заявил Вавилов.

Между тем в РФ китайский юань после введения дополнительных американских санкций в отношении Мосбиржи является практически единственной значимой валютой для импорта, по которой проводятся биржевые торги. И хотя основная масса экспортно-импортных расчетов между Россией и Китаем уже длительное время проводится в национальных валютах, физическое наличие китайского юаня в РФ уменьшается именно из-за повышенного спроса на эту валюту со стороны импортеров, объяснил эксперт.