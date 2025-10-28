Эксперт усомнился в рыночном определении курса евро в России

Несмотря на заявления Банка России о рыночном формировании курса валют, в настоящее время этот процесс подчинен волевым решениям регулятора, поскольку биржевой торговли нет, сообщил РИАМО доцент МГЛУ, кандидат экономических наук Саид Гафуров.

По его мнению, курс евро в ноябре составит примерно 90 рублей. И поскольку до ноября никаких серьезных решений от ЦБ ждать не стоит, то будет тенденция к постепенному снижению курса европейской валюты, пока не произойдут какие-то изменения.

«На самом деле, что бы там ни говорили в Центральном банке о рыночном определении курса, сейчас это решение — волевое, поскольку биржевой торговли евро нет», — считает Гафуров.

Изменения в Европе, конечно, могут произойти, но тогда евро упадет еще сильнее, например, в случае острого конфликта между Европейским центральным банком как эмиссионным органом и центральными банками европейских стран как регуляторами.

«Но пока я считаю, что рассчитывать надо на курс в ноябре от 90 до 94 рублей и рассматривать 92 рубля как среднее арифметическое», — заявил экономист.

